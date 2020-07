Cagliari – Sassuolo – Probabili formazioni – Dove vederla in tv e streaming (Di sabato 18 luglio 2020) Alla Sardegna Arena di Cagliari ore 19:30 si disputerà la gara tra Cagliari e Sassuolo valida per la 34esima giornata di Serie A. Il Cagliari già salvo e con un piazzamento a metà classifica sfida il Sassuolo in gran forma che sogna l’Europa che dovrà fare a meno di Berardi. Cagliari – Sassuolo – Probabili formazioni Cagliari (3-5-2): Cragno; Pisacane, Klavan, Carboni; Mattiello, Nandez, Birsa, Rog, Lykogiannis; Simeone, João Pedro. Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Traoré, Locatelli; Djuricic, Raspadori, Haraslin; Caputo. Cagliari – Sassuolo – ... Leggi su giornal

CagliariCalcio : ?? | CONVOCATI Sono 23 i rossoblù in lista ???? ?? - tipsteronfire1 : ??THURSDAY TIPS?? 1.??????????????FULHAM VS SHEFFIELD WED / FULHAM WIN 2.??????????????QPR VS MILLWALL / MILLWALL DNB 3.????VERONA… - NeilMac555 : Today's action ???? 16.15 - Verona v Atalanta 18.30 - Cagliari v Sassuolo Serie A since 2018: ??Bets: 304 ??Profit:… - NeilMac555 : Cagliari v Sassuolo - Fantacalcio : Sassuolo, emergenza a centrocampo contro il Cagliari: turnover per Boga? -