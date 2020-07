Bosco vs Martusciello: ultimo atto. Il comandante: “Accuse vergognose” (Di sabato 18 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Fioravante Bosco, comandante del Corpo di Polizia municipale di Benevento, con riferimento all’ulteriore richiesta fattagli, a mezzo stampa, dall’europarlamentare di Forza Italia Fulvio Martusciello, chiarisce in via definitiva – e per l’ultima volta – le questioni sulle quali è stato chiamato a rispondere. E, pertanto: 1. la determinazione n. 23 del 9.06.2020, con la quale sono stati liquidati 18.092,82 euro ai 40 operatori della polizia municipale, è ancora visibile sull’albo pretorio on line del comune di Benevento, e non risulta essere stata modificata da chicchessia (all. n. 1); 2. le buste paga del comandante dei mesi di aprile e maggio 2020 non riportano alcuna voce relativa agli straordinari (all. 2 e 3); 3. non ... Leggi su anteprima24

