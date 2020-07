Borsellino: Di Pisa, ‘ucciso per la questione mafia e appalti e non per la trattativa’ (Di sabato 18 luglio 2020) Palermo, 18 lug. (Adnkronos) – “Paolo Borsellino è stato ucciso per la questione mafia e appalti, non c’entra la trattativa”. Lo dice, in una intervista a ‘Il Dubbio’ Alberto Di Pisa, magistrato che fece parte del pool antimafia di Palermo, lavorando accanto a Giovanni Falcone e lo stesso Borsellino. “Proprio il giorno dell’attentato – racconta – Paolo Borsellino aveva urgenza di parlarmi, ma purtroppo non c’era quando era passato a cercarmi”. Si occupò dell’inchiesta su mafia e appalti che gli fu tolta dall’allora Procuratore Pietro Giammanco e che finì archiviata. “Con Paolo Borsellino ... Leggi su meteoweb.eu

TV7Benevento : Borsellino: Di Pisa, 'ucciso per la questione mafia e appalti e non per la trattativa'... -

Ultime Notizie dalla rete : Borsellino Pisa Borsellino: Di Pisa, 'ucciso per la questione mafia e appalti e non per la trattativa' La Sicilia “Paolo Borsellino è stato ucciso per la questione mafia-appalti”

PALERMO. «Paolo Borsellino è stato ucciso per la questione mafia e appalti, non c'entra la trattativa». Lo dice, in una intervista a «Il Dubbio» Alberto Di Pisa, magistrato che fece parte del pool ant ...

Borsellino: Di Pisa, 'ucciso per la questione mafia e appalti e non per la trattativa'

Palermo, 18 lug. (Adnkronos) - "Paolo Borsellino è stato ucciso per la questione mafia e appalti, non c'entra la trattativa". Lo dice, in una intervista a 'Il Dubbio' Alberto Di Pisa, magistrato che f ...

PALERMO. «Paolo Borsellino è stato ucciso per la questione mafia e appalti, non c'entra la trattativa». Lo dice, in una intervista a «Il Dubbio» Alberto Di Pisa, magistrato che fece parte del pool ant ...Palermo, 18 lug. (Adnkronos) - "Paolo Borsellino è stato ucciso per la questione mafia e appalti, non c'entra la trattativa". Lo dice, in una intervista a 'Il Dubbio' Alberto Di Pisa, magistrato che f ...