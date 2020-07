Bomba d’acqua e tromba d’aria tra Scordia e Ramacca, scoperchiata casa di riposo (Di sabato 18 luglio 2020) Una Bomba d’acqua si è abbattuta nel pomeriggio tra Scordia e Ramacca, centri agricoli della Piana di Catania. Durante il fortissimo temporale si è registrata pure, secondo quanto riferiscono i Vigili del fuoco, una tromba d’aria che ha scoperchiato una casa di riposo in via Eryke a Ramacca nella quale vi erano degli anziani tratti prontamente in salvo. Sono stati gli assistenti della struttura protetta a prestare aiuto agli ospiti anziani messi al sicuro. Nel centro di Scordai un anziano è stato salvato dai pompieri dopo che era rimasto bloccato dall’acqua entrata nell’abitacolo della sua automobile. Tra il personale dei vigili del fuoco anche i sommozzatori che hanno operato in pie’ punti di Scordia. ... Leggi su sportface

