Ancora un’occasione i Huawei P30 Lite su Amazon: il prezzo di luglio (Di sabato 18 luglio 2020) Per quanto superati cronologicamente dai successori, i Huawei P30 Lite possono essere considerati Ancora un'occasione da prendere al volo su Amazon. Il loro prezzo continua ad essere ampiamente appetibile sul noto store, anche rispettto alla concorrenza. Come sempre poi, hanno dalla loro parte schede tecniche di rilievo e un supporto software Ancora rilevante. Si parte da un'analisi di prezzo del Huawei P30 Lite orginale, quello lanciato nel 2019 per intenderci, ad oggi 18 luglio. Il dispositivo è giunto a costare sullo store solo 195 euro. Da tempo la soglia dei 200 euro era stata superata al ribasso e l'ulteriore risparmio di altri 5 uro farà comodo ai potenziali acquirenti. La promozione è ... Leggi su optimagazine

LuigiBrugnaro : Il #Redentore è un’occasione in cui tutta la nostra comunità rinnova il legame con i valori fondativi della Città,… - GiovanniToti : Dopo tanti sacrifici da parte di tutti, dopo il lavoro incessante di medici, infermieri e operatori sanitari, dopo… - Digital_Day : Ancora qualche giorno, poi ci abbandonerà per 6800 anni. Un'occasione da non perdere. - xLory_ : @Fabrizi12274447 @ANAUL134 @JosefaFarrugia Ancora??????fino a quando non dicono 'sto con questo o quell'altro' in re… - plmr543 : RT @LuigiBrugnaro: Il #Redentore è un’occasione in cui tutta la nostra comunità rinnova il legame con i valori fondativi della Città, della… -

Ultime Notizie dalla rete : Ancora un’occasione Iran, Internet in blocco. Cyber attacco o mossa del regime per “zittire” le proteste? Difesa e Sicurezza