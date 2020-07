Ancona nubifragio, commercianti in strada per liberare tombini: «Ci siamo spogliati e abbiamo pulito con le mani» (Di sabato 18 luglio 2020) In queste ore in centro Italia è stato colpito da un’ondata di maltempo, sulla città di Ancona si è abbattuto un forte nubifragio. Nel giro di meno di mezz’ora la città si è trasformata in un fiume di fango. La zona del Piano è tra le più colpite, i commercianti si sono improvvisati palombari per ripulire i tombini dai detriti. Paura anche di fronte all’ospedale Salesi dove un albero è franato sulle auto parcheggiate. Questo 2020 non si smentisce mai e ci sta regalando un’estate parecchio instabile. Non solo temporali, ma anche temperature in netto ribasso, quasi clima autunnale. Leggi anche –> nubifragio a Palermo, nessuna vittima nel sottopasso allagato Ancona nubifragio In ... Leggi su urbanpost

