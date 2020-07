Altri dettagli chiave sul Samsung Galaxy S20 Fan Edition (Di sabato 18 luglio 2020) Ormai da svariate settimane vi stiamo parlando del Samsung Galaxy S20 Fan Edition, che inizialmente aveva preso il nome di Galaxy S20 Lite. Fu il leaker Ishan Agarwal ad intervenire sulla questione, facendoci sapere di questo cambiamento di rotta da parte del colosso di Seul. Come riportato da 'gizmochina.com', adesso conosciamo anche qualche dettaglio in più circa il codice, le varianti ed i numeri modello del Samsung Galaxy S20 Fan Edition. Stando alle indiscrezioni scaturite il dispositivo sarà disponibile nelle versioni 4G (SM-G780) e 5G (SM-G781). Il telefono è chiamato in codice con la sigla 'R8'. In ogni caso, il Samsung Galaxy S20 Fan Edition si presenterà come ... Leggi su optimagazine

carolafrediani : ?? Oggi su @valigiablu c'è un mio approfondimento sui dettagli dell'indagine #Encrochat, le retate contro la crimina… - InteMarco : RT @_Wesemerald: @EmmeEmm_ @partenopeppe Lorenzo Tourè odia quelle due razze,Gonza per tenerselo buono ed evitare che riveli altri dettagli… - gonezah23 : RT @_Wesemerald: @EmmeEmm_ @partenopeppe Lorenzo Tourè odia quelle due razze,Gonza per tenerselo buono ed evitare che riveli altri dettagli… - EmmeEmm_ : RT @_Wesemerald: @EmmeEmm_ @partenopeppe Lorenzo Tourè odia quelle due razze,Gonza per tenerselo buono ed evitare che riveli altri dettagli… - partenopeppe : RT @_Wesemerald: @EmmeEmm_ @partenopeppe Lorenzo Tourè odia quelle due razze,Gonza per tenerselo buono ed evitare che riveli altri dettagli… -

Ultime Notizie dalla rete : Altri dettagli Continua l'inchiesta "Sistema Sant'Antimo": emergono altri dettagli Melitonline Casa Bianca, Trump rimuove i ritratti di Bill Clinton e George Bush

Nel dettaglio, Trump ha ordinato di portare via i quadri di Clinton ... Tale ambiente era stato finora utilizzato essenzialmente come deposito per tavoli e altri mobili. A prendere il posto, ...

Anpal Servizi, sindacati contro Parisi: “Bilancio approvato solo da lui e piano industriale senza consenso delle Regioni”

Inoltre, ha scritto in una nota, “voler vincolare la stabilizzazione dei precari al piano industriale si giustifica solo con l’intenzione di voler assumere altre 59 figure professionali più altri 277 ...

Nel dettaglio, Trump ha ordinato di portare via i quadri di Clinton ... Tale ambiente era stato finora utilizzato essenzialmente come deposito per tavoli e altri mobili. A prendere il posto, ...Inoltre, ha scritto in una nota, “voler vincolare la stabilizzazione dei precari al piano industriale si giustifica solo con l’intenzione di voler assumere altre 59 figure professionali più altri 277 ...