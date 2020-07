Aishwarya Rai: ex Miss Mondo ricoverata d’urgenza per Covid-19 (Di sabato 18 luglio 2020) Aishwarya Rai, ex Miss Mondo e star di Bollywood, è risultata positiva al Covid-19. Ricoverato anche suo marito, Abhishek Bachchan Aishwarya Rai è stata ricoverata d’urgenza a Mumbai con sua figlia di 8 anni, Aaradhya ,dopo essere risultate positiva al Covid-19. Nello stesso ospedale, il Nanavati Hospital, sono ricoverati anche il marito (l’attore Abhishek Bachchan) ed il suocero della star di Bollywood ed ex Miss Mondo. Entrambi si trovano nei reparti di terapia intensiva. Secondo quanto riportato dal Times of India, Aishwarya e la piccola Aaradhya hanno avuto il risultato del tampone domenica scorsa quando erano già in isolamento domiciliare volontario. Una fonte ospedaliera ... Leggi su zon

