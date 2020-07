Aeroporto Pisa, Jet2.com torna a volare. Via ai collegamenti con l'Inghilterra (Di sabato 18 luglio 2020) Pisa, 18 luglio 2020 " Jet2.com torna a decollare dall'Aeroporto di Pisa . E' atterrato infatti alle 12:15 all'Aeroporto Galileo Galilei il volo proveniente da Manchester . A partire da oggi, ogni ... Leggi su lanazione

Ultime Notizie dalla rete : Aeroporto Pisa Galilei: Jet2.com torna a decollare dall’aeroporto di Pisa PisaToday Nel trasporto aereo è ancora emergenza

Più in dettaglio, presso l’aeroporto di Pisa sono transitati oltre 56.000 passeggeri, sono già operative 12 compagnie che servono più di 30 destinazioni internazionali e 11 nazionali con un fattore di ...

Aeroporto Pisa, Jet2.com torna a volare. Via ai collegamenti con l'Inghilterra

Pisa, 18 luglio 2020 – Jet2.com torna a decollare dall’aeroporto di Pisa. E’ atterrato infatti alle 12:15 all’aeroporto Galileo Galilei il volo proveniente da Manchester. A partire da oggi, ogni ...

