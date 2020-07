Venere: prossime missioni NASA a caccia di vulcani (Di venerdì 17 luglio 2020) Tra le future missioni NASA la prossima destinazione potrebbe essere Venere, pianeta così simile ma anche così diverso dalla Terra. Lo scopo è studiarne la geologia e il vulcanesimo La prossima estate la NASA sceglierà due missioni per il suo programma Discovery, tra quattro che sono state preselezionate. Tra questi c’è VERITAS, il cui obiettivo è quello di rivelare il funzionamento interno di Venere e forse spiegare perché questo mondo roccioso è così diverso dalla Terra. VERITAS è l’acronimo di Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topography & Spectroscopy. La sonda dovrebbe studiare la superficie del pianeta, non un compito facile visto le nuvole dense che la ricoprono completamente. Per ... Leggi su tuttotek

