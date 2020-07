USA, fiducia consumatori attesa in calo. Deluse le attese (Di venerdì 17 luglio 2020) (Teleborsa) – attesa in deterioramento la fiducia dei consumatori americani a luglio. Secondo i dati preliminari elaborati dall’Università del Michigan, il sentiment dei consumatori ha segnalato un calo a 73,2 punti rispetto ai 78,2 punti del mese di giugno. Il dato è anche inferiore alle aspettative degli analisti che erano per un aumento fino a 79 punti. Nello stesso periodo l’indice sulla situazione presente è sceso a 84,2 punti dagli 87,1 precedenti, mentre l’indice sulle attese è calato a 66,2 punti da 72,3 precedenti. Leggi su quifinanza

