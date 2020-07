Una Vita, spoiler 17 luglio 2020: Ursula chiede aiuto a Fabiana e Agustina (Di venerdì 17 luglio 2020) Le Anticipazioni di Una Vita della puntata del 17 luglio 2020 in onda alle 14.10 su Canale 5, svelano che per Ursula arriverà il momento di chiedere aiuto, anche se sarà difficile mettere un masso sul suo orgoglio. Dopo la morte di Eduardo e Lucia, la Dicenta non ha più una casa e nemmeno un lavoro. L’ex istitutrice ha mentito ai vicini, dicendo di aver trovato alloggio alla soffitta, anche se non è vero. La poverina è stata costretta a dormire nella casa in cui viveva con Cayetana. Nella puntata di Una Vita di domani, la Dicenta si troverà in una brutta situazione. Ormai senza via di uscita, dovrà per forza chiedere aiuto a Fabiana e ... Leggi su kontrokultura

matteosalvinimi : #Salvini: Presidente, se lei porterà in Parlamento, non in diretta su Facebook o in Tv, una qualsiasi proposta di t… - gennaromigliore : La storia, in sintesi, è questa: la revoca della concessione non ci sarà. Dura la vita dei populisti. Ora va portat… - marcodimaio : Sono parole vergognose, indegne per una persona che siede nelle istituzioni e le deve rappresentare. Il #M5S prenda… - scopellitr : RT @chetempochefa: “Ma perché l’altro è diverso da me? L’altro non è altro che me stesso allo specchio. Stiamo educando una gioventù all’od… - Licia73004528 : RT @fatina909: ???????? Due statuine bellissime ... Recuperate da morte certa vicino ad un bidone della spazzatura quando avevano poco più di… -