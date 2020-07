Traffico Roma del 17-07-2020 ore 12:30 (Di venerdì 17 luglio 2020) Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato Italiane a Monteverde chiuso da poco a causa di lavori via Lorenzo Valla si tratta di una chiusura temporanea rallentamenti per incidente sulla via Casilina all’altezza di piazza della Marranella Mentre nelle vicinanze via di Torpignattara disagi per i lavori in via di Porta Furba a Castelverde in via Massa di San Giuliano incidente Traffico rallentato per incidente rallentamenti in via del Podere Zara qui siamo vicino Torresina a Trastevere manifestazione in corso in piazza Bernardino da Feltre per cui a ridosso del Ministero dell’Istruzione al ... Leggi su romadailynews

virginiaraggi : A Roma continua il programma #StradeNuove. Oggi siamo nella periferia sud est, in via Appia Pignatelli. Si tratta d… - virginiaraggi : Nei mesi scorsi il programma #StradeNuove aveva interessato le principali arterie di traffico della zona sud di Rom… - GHERARDIMAURO1 : RT @PLRomaCapitale: #Roma: Via Massa di San Giuliano intersezione Via Manoppello, #traffico rallentato causa #incidente. - PLRomaCapitale : #Roma: Via Massa di San Giuliano intersezione Via Manoppello, #traffico rallentato causa #incidente. - GHERARDIMAURO1 : RT @PLRomaCapitale: #Roma: Via del Podere Zara-Via del Monte della Capanna, #traffico rallentato causa #incidente. -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 17-07-2020 ore 08:30 RomaDailyNews Arrestato a Parigi il nipote di Catherine Deneuve: era nella banda di falsari di euro di Benevento

Nel gruppo di falsari che da Benevento aveva inondato l'Europa con 200 milioni di euro falsi (e ne aveva già pronti altri 100, che però sono stati sequestrati) c'era anche il nipote della popolarissim ...

Calciomercato Milan, occasione a centrocampo: duello con un’altra big italiana

La Serie A che sta per concludersi, anche se atipica, ha senza dubbio messo in mostra molti nuovi talenti. Bologna, Sassuolo e Verona sono senza dubbio tra le squadre che più hanno puntato su questi g ...

Nel gruppo di falsari che da Benevento aveva inondato l'Europa con 200 milioni di euro falsi (e ne aveva già pronti altri 100, che però sono stati sequestrati) c'era anche il nipote della popolarissim ...La Serie A che sta per concludersi, anche se atipica, ha senza dubbio messo in mostra molti nuovi talenti. Bologna, Sassuolo e Verona sono senza dubbio tra le squadre che più hanno puntato su questi g ...