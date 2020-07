Tesla Autopilot torna nell’occhio del ciclone (Di venerdì 17 luglio 2020) Un tribunale tedesco ha riscontrato che Tesla non dispone della tecnologia necessaria per ritenere che offra al cliente il pilota automatico, vietando così l’utilizzo di tale termine a fini pubblicitari quando si parla di pilota automatico. Da parte sua, nel Regno Unito un membro di EuroNCAP assicura che, nonostante ciò che suggerisce il nome del sistema, è lungi dall’essere completamente autonomo. L’ Autopilot di Tesla è un pilota automatico o un sistema completamente autonomo? Dal suo nome e da come l’azienda americana lo vende, sembra di sì, ma non lo è del tutto. Richiede ancora l’attenzione del conducente durante il funzionamento e può richiedere l’intervento in qualsiasi momento. Tesla: un tribunale in Germania le vieta ... Leggi su notizieora

