Sulla Libia il Pd si spacca, Fiano a Orfini: "Non devi dividerci in buoni e cattivi"

ROMA – "Anche io e tutto il PD, come te, Matteo Orfini, sappiamo bene da che parte stare quando parliamo degli stupri, delle violenze e degli omicidi che avvengono in Libia. Ci divide la proposta non la sensibilità. Altrimenti vuol dire che si vuole semplicemente offendere". Lo dice Emanuele Fiano, responsabile Esteri del Partito Democratico.

È arrivato i via libera della Camera sulle missioni internazionali. La risoluzione è stata approvata a Montecitorio con il sì del centrodestra. Ma la maggioranza è spaccata: a causa delle posizioni di ...

Vi racconto come galleggia la maggioranza di governo

Fra i ventitré voti contrari ce ne sono un po’ di tutti i colori, compreso il Pd col suo ex presidente Matteo Orfini: l’unico o il più noto fra i suoi ad avere ottemperato con quel no alla linea ...

