Spal 0 Inter 4: i top e i flop (Di venerdì 17 luglio 2020) L’Inter batte la Spal nella trentatreesima gironata della Serie A con un netto 4 a 0 e si porta al secondo posto in classifica: i top e i flop Vittoria importante per l’Inter sul campo della Spal e si porta così al secondo posto solitario in classifica. Sblocca il match Candreva nel primo tempo e poi nella ripresa Biraghi, Sanchez e Gagliardini fissano il punteggio sul 4 a 0. Ecco i top e i flop di Spal-Inter. Sanchez sempre più Maravilla: i top Ancora una prestazione super da parte di Alexis Sanchez. Il cileno, dalla ripresa è sicuramente l’uomo in più di Antonio Conte e ieri sera ne è stata l’ennesima dimostrazione. Oltre al gol e all’assit è stato protagonista di ... Leggi su intermagazine

