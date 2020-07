Recovery fund, l’ultimo scoglio resta l’Olanda. Pressing di Macron e Merkel sui falchi. C’è intesa totale con Conte su tempi e dotazione del fondo (Di venerdì 17 luglio 2020) Dopo mesi di incontri in streaming, tra difficili trattative e fasi preparatorie febbrili, i capi di Stato e di governo europei si riuniscono da oggi a Bruxelles in presenza per quello che forse è uno dei vertici più importanti dell’intera storia dell’Ue. Il Consiglio europeo straordinario, convocato stamattina alle dieci per poi proseguire anche domani, è destinato a definire il principale strumento con cui l’Europa intende far fronte alla pesante recessione innescata dalla pandemia di Coronavirus e dalle misure di lockdown e Contenimento che ne sono derivate: il nuovo fondo Next Generation Eu che che comprende il famigerato (e cruciale per il nostro Paese) Recovery fund. È ormai chiaro a tutti che, come instancabilmente hanno ripetuto in queste ultime settimane il premier ... Leggi su lanotiziagiornale

