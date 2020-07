Previsioni Svimez: nel 2020 un milioni di occupati in meno (Di venerdì 17 luglio 2020) Lo choc da coronavirus ha colpito un Mezzogiorno già in recessione, prima ancora di aver recuperato i livelli pre-crisi 2008 di prodotto e occupazione. Secondo l’ultimo studio della Svimez, la società per lo sviluppo del Mezzogiorno, l’impatto maggiore della crisi causata dal coronavirus lo subirà il Mezzogiorno dove l’anno prossimo la crescita sarà dimezzata: il … L'articolo Previsioni Svimez: nel 2020 un milioni di occupati in meno proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Lo choc da coronavirus ha colpito un Mezzogiorno già in recessione, prima ancora di aver recuperato i livelli pre-crisi 2008 di prodotto e occupazione. Secondo l’ultimo studio della Svimez, la società ...

Covid-19 ha colpito più a Nord, ma a Sud l’impatto economico sarà peggiore

Il crollo del Pil nel 2020, che si attesta in Italia a -9,3 per cento, è più intenso nel Centro-Nord (-9,6%), attestandosi comunque su alti livelli, sinora inediti, anche nel Mezzogiorno (-8,2%). La S ...

