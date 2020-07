Previsioni Meteo, nel weekend continua il maltempo ma piogge e temporali saranno più circoscritti (Di venerdì 17 luglio 2020) Previsioni Meteo – Progressiva evoluzione verso sud-est del vortice depressionario, nel corso del prossimo fine settimana, con tempo in graduale miglioramento su tutte le regioni centrali adriatiche, mentre nuclei di vorticità in avvezione in seno a correnti nordoccidentali, legati sempre al medesimo minimo per domani ancora sul medio-basso Adriatico, riusciranno a produrre ancora una diffusa instabilità sulle estremo Sud. Qualche fenomeno locale e residuo anche su Centro Sud Lazio e sui rilievi appenninici tra Lazio e Abruzzo, localmente sulle aree interne sarde, soprattutto orientali, qualche rovescio ancora al Nord, ma via via sempre più localizzati sui settori centro-settentrionali. Nel corso di domenica, il vortice depressionario si sposterà sempre più verso le aree interne dell’Est ... Leggi su meteoweb.eu

