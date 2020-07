Povera Patria, ancora una volta ad asciugare fango (Di venerdì 17 luglio 2020) di Pietro Salemi. A Palermo il 15 luglio 2020, si diffonde la notizia che due persone hanno perso la vita per annegamento in pieno centro città. La notizia il giorno dopo viene parzialmente smentita: si parla di dispersi e non ci sono ancora vittime confermate. La pioggia batte incessante per circa 3 ore: una vera bomba d’acqua che allaga i sottopassaggi della circonvallazione cittadina (e di altre zone delle città). Il livello dell’acqua arriva a superare in altezza le stesse auto. Diverse persone riescono ad uscire dalle proprie auto attraverso il finestrino, mettendosi in salvo a nuoto. Sì, a nuoto. Le auto ... Leggi su ilparagone

MarinaCelestePR : RT @IlCastiga: @RadioSavana Il modo in cui la sinistra prende per il culo gli italiani onesti e lavoratori è qualcosa di imperdonabile. Mi… - antonio31595696 : @Libero_official Mi vergogno di avere avuto un ministro dico ministro più stupido di questo povera patria - Winthor52778560 : @ricpuglisi Abbiamo inventato la meritocrazia al contrario. Nei ruoli chiave coloro che ne sanno di meno. Povera patria cit Franco Battiato - RiccardoScarin8 : @francescafagnan @RaiDue Dopo povera patria ora l'icantesimo renzista - CesareMenchetti : Povera Patria, ancora una volta ad asciugare fango -

Ultime Notizie dalla rete : Povera Patria "Seconda linea", un talk di destra aperto a sinistra ilGiornale.it "Seconda linea", un talk di destra aperto a sinistra

Lo definiscono già il nuovo talk di destra. E, in effetti, nelle intenzioni di chi lo sta progettando, il nuovo programma di informazione di Raidue sarà aperto alle idee sovraniste, senza dimenticare ...

Smart working, Maurizio Gasparri: "È un errore, bisogna riaprire le città. La metà dell'Italia è stata già uccisa"

Dopo piazza Fontana, dopo l’Italicus, dopo la strage di Bologna poteva andar molto peggio per la nostra povera Patria che ha subito le stragi… Leggi ...

Lo definiscono già il nuovo talk di destra. E, in effetti, nelle intenzioni di chi lo sta progettando, il nuovo programma di informazione di Raidue sarà aperto alle idee sovraniste, senza dimenticare ...Dopo piazza Fontana, dopo l’Italicus, dopo la strage di Bologna poteva andar molto peggio per la nostra povera Patria che ha subito le stragi… Leggi ...