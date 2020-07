Pechino Express lascia RaiDue e va su Sky? Ecco cosa sta accadendo (Di venerdì 17 luglio 2020) Pechino Express verso Sky? La trasmissione, otto anni dopo il debutto, potrebbe lasciare Rai2 per sbarcare sulla tv satellitare. Il titolo non figura infatti nei palinsesti Rai della prossima stagione, uno stop dettato dall’emergenza sanitaria per il Coronavirus ma il sito DavideMaggio.it fa sapere che per il reality potrebbe arrivare una nuova ripartenza altrove. “Sembra, infatti, che la casa di produzione di Pechino Express, Banijay Italia, non abbia nessuna intenzione di lasciare fermo ai box il programma e si sia già attivata per il trasloco a Sky, che ben accoglierebbe lo show. Se in chiaro o a pagamento, non è dato sapere“, aggiunge il sito in questione. Si tratterebbe del terzo show in arrivo dalla tv generalista ... Leggi su ilfattoquotidiano

