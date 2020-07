Par condicio, l’Agcom: “A marzo-maggio poco spazio al M5s nei tg e troppo all’opposizione. Enfasi sul premier plausibile per pandemia” (Di venerdì 17 luglio 2020) Nei mesi di lockdown – cioè quando milioni di italiani sono rimasti incollati davanti al televisore per apprendere le ultime notizie sul coronavirus – “la copertura mediatica della maggioranza parlamentare” nei telegiornali delle reti principali è risultata “profondamente indebolita a vantaggio dell’opposizione”. A pagare il prezzo più alto è stato soprattutto il Movimento 5 stelle che, “pur essendo il partito di maggioranza relativa, si trova ad occupare mediamente la quarta posizione” nel tempo televisivo dedicato ai partiti. La denuncia arriva dall’Agcom, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell’ambito della sua consueta analisi sull’informazione politica fornita dai tg nazionali. “Forte Enfasi” ... Leggi su ilfattoquotidiano

