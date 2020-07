Palermo, i giocatori pagheranno la scuola calcio ai ragazzi in difficoltà (Di venerdì 17 luglio 2020) Il Palermo si distingue per l'opera di attività svolta nel sociale. La società di Viale del Fante con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale ha comunicato l'iniziativa di pagare la scuola calcio ai ragazzi in difficoltà.L'AMORE PER Palermocaption id="attachment 983051" align="alignnone" width="594" Palermo calcio (getty images)/captionLa squadra ha dimostrato grande amore per la città fin dallo scorso mese, quando ha rinunciato al montepremi dell'intera rosa, pari a 250.000 euro, destinando 50.000 euro all'attività di beneficenza per le emergenze sociali nel territorio. Oggi questo impegno preso a giugno diventa realtà, con la cifra che verrà destinata al pagamento della scuola ... Leggi su itasportpress

La squadra ha dimostrato grande amore per la città fin dallo scorso mese, quando ha rinunciato al montepremi dell’intera rosa, pari a 250.000 euro, destinando 50.000 euro all’attività di beneficenza p ...

Rinaudo: «Gesto nobile della società verso i ragazzi più bisognosi. Il Palermo è dei palermitani»

La squadra ha dimostrato grande amore per la città fin dallo scorso mese, quando ha rinunciato al montepremi dell'intera rosa, pari a 250.000 euro, destinando 50.000 euro all'attività di beneficenza p ...