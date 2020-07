Omicidio-Suicidio: pensionato uccide la compagna, poi torna a casa sua e si spara (Di venerdì 17 luglio 2020) Tragedia poco fa a Carmagnola , nel torinese. Un uomo ha ucciso una donna , poi è scappato e si è sparato uccidendosi. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Dalle prime ... Leggi su leggo

Agenzia_Ansa : Omicidio-suicidio nel Torinese. Un uomo ha ucciso a Carmagnola una donna, forse la compagna e dopo essere fuggito s… - MediasetTgcom24 : Uccide la compagna e si spara: omicidio-suicidio nel Torinese #carmagnola - OlgaRedBlack : RT @Agenzia_Ansa: Omicidio-suicidio nel Torinese. Un uomo ha ucciso a Carmagnola una donna, forse la compagna e dopo essere fuggito si è sp… - LineDieg : RT @MediasetTgcom24: Uccide la compagna e si spara: omicidio-suicidio nel Torinese #carmagnola - rep_torino : Uccide la compagna e poi si spara, omicidio-suicidio a Carmagnola [di CRISTINA PALAZZO] [aggiornamento delle 11:41] -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Suicidio

Era spesso in giro a cacciare ma non avremmo mai pensato a una fine così terribile. Franco Dellapina aveva 40 anni e lavorava in un'azienda metalmeccanica parmense. Li sentivamo e di fatto sapevamo ...TORINO. Omicidio-suicidio nel Torinese. Un emigrato sardo originario di Villaputzu, ha ucciso a Carmagnola una donna, forse la compagna, e dopo essere fuggito si è sparato. E' accaduto in via Gozzano ...