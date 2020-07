Omicidio a Castel di Leva, la vedova: "Nesci era come un figlio e me l'ha ucciso" (Di venerdì 17 luglio 2020) Roma, 17 lug. (Adnkronos) - di Silvia Mancinelli "Giovanni per me era come un figlio, ho accolto amorevolmente lui e gli altri tre amici tutti calabresi con i quali era venuto a vivere dietro a casa nostra. Erano sempre da me e Fabio, stavano con i nostri figli. Facevo per loro le ciambelle e ora Giovanni ha detto ai carabinieri di aver ammazzato mio marito. Così, a sangue freddo. Ma per me stava fuori, era spaventato. Non era drogato, ma aveva gli occhi rossissimi ed era terrorizzato per qualcosa". A parlare all'Adnkronos è Monica, la moglie di Fabio Catapano, il 48enne disoccupato (prima della crisi per il Coronavirus noleggiava auto) "Non ho sentito nemmeno i colpi, sono uscita dieci minuti dopo quando il corpo di mio marito era già stato visto dal vicino - continua la donna, sorretta da una delle figlie quasi maggiorenne -. ... Leggi su iltempo

