“Non puoi continuare così!”. Temptation Island, Lorenzo furioso con Manila. Stavolta è grossa e lui la prende malissimo (Di venerdì 17 luglio 2020) È una delle coppie che stanno facendo più discutere durante l’ultima edizione di Temptation Island, tutti pensavano fosse una delle più unite e invece… Parliamo della storia d’amore tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso che potrebbe già essere arrivata al capolinea. L’ex Miss Italia e l’ex calciatore stanno insieme da 3 anni, per l’uomo questa è la prima relazione serie e importante della sua vita mentre la showgirl ha alle spalle una precedente relazione, finita in maniera burrascosa, ed è madre di due figli. Cosa è successo? Come saprete durante la loro partecipazione a Temptation Island 2020 però sono venuti fuori vari incomprensioni tanto che Lorenzo è deciso a ... Leggi su caffeinamagazine

