MotoGp – Concluse le FP2 di Jerez: lampo di Morbidelli nel finale, cade Marquez [TEMPI] (Di venerdì 17 luglio 2020) Un lampo di Franco Morbidelli segna il finale delle FP2 del Gp di Jerez. Il pilota della Petronas, futuro compagno di scuderia di Valentino Rossi nel 2021, ha fatto registrare il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere concludendo in 1:38.125. Alle sue spalle l’attuale compagno di scuderia, Fabio Quartararo che precede un ottimo Binder. Quarto posto per Marc Marquez, protagonista di una caduta e di una manovra pericolosa. Settima posizione per Maverick Vinales che dovrà confermare quanto di buono fatto negli ultimi due giorni in vista delle qualifiche, mentre è 9° Dovizioso. Solo 20° Valentino Rossi.L'articolo MotoGp – Concluse le FP2 di Jerez: lampo di Morbidelli nel ... Leggi su sportfair

zazoomblog : MotoGp – Concluse le FP1 a Jerez: neanche a dirlo Marc Marquez davanti a tutti [TEMPI] - #MotoGp #Concluse #Jerez:… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGp Concluse MotoGp – Concluse le FP1 a Jerez: neanche a dirlo, Marc Marquez davanti a tutti [TEMPI] SportFair LIVE MotoGP, GP Spagna 2020 in DIRETTA: sorpresa Morbidelli, è primo! Valentino Rossi in difficoltà

14.55 Valentino Rossi si è migliorato, ma resta ventesimo a poco più di un secondo da Morbidelli (+1.097). 14.53 Nessuno si migliora, Morbidelli a questo punto sogna di chiudere la sessione davanti a ...

MotoGp Ducati, Ciabatti: "Qualche gara per scoprire il futuro di Dovizioso"

JEREZ - "Non è una questione di valutare Andrea, lui non è messo in discussione: si tratta di capire se ci siano tutte le motivazioni giuste per continuare questa storia che va avanti da otto anni con ...

14.55 Valentino Rossi si è migliorato, ma resta ventesimo a poco più di un secondo da Morbidelli (+1.097). 14.53 Nessuno si migliora, Morbidelli a questo punto sogna di chiudere la sessione davanti a ...JEREZ - "Non è una questione di valutare Andrea, lui non è messo in discussione: si tratta di capire se ci siano tutte le motivazioni giuste per continuare questa storia che va avanti da otto anni con ...