Moto3, GP Spagna Jerez 2020: i risultati delle prove libere 2, Rodrigo ancora il più veloce (Di venerdì 17 luglio 2020) I risultati delle prove libere 2 al Gran Premio della Spagna, valevole per la seconda tappa del Mondiale 2020 di Moto3. Il più veloce nella seconda sessione sul circuito di Jerez è ancora Gabriel Rodrigo, che dopo esser stato il leader delle libere 1, chiude nuovamente in vetta davanti a Tatsuki Suzuki e all’azzurro Andrea Migno. Appena dietro Dennis Migno, quinto tempo invece per Celestino Vietti. La classifica tempi delle prove libere 2 1° Rodrigo 1:46.656 2° Suzuki 1:46.685 3° Migno 1:46.868 4° Foggia 1:47.038 5° Vietti 1:47.109 6° McPhee ... Leggi su sportface

