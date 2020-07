Meteo – Allerta meteo in 9 regioni: temperature in crollo, ma il peggio deve arrivare (Di venerdì 17 luglio 2020) I temporali e le piogge che in queste ore sono attivi sul basso Veneto, l’Emilia più orientale e la Romagna, tendono a spostarsi verso le Marche dove nelle prossime ore sono attesi nuovi focolai temporaleschi. In seguito il maltempo colpirà anche il basso Piemonte, la Toscana, L’Umbria, l’Abruzzo e nel corso del pomeriggio il Molise, i settori montuosi della Campania, della Basilicata fino al comparto centro-settentrionale della Puglia. Nel contempo, specie verso sera, la situazione meteo andrà … Leggi su periodicodaily

