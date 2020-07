Massimo Giletti querelato da Basentini: “Ci vedremo in tribunale” (Di venerdì 17 luglio 2020) Massimo Giletti querelato da Francesco Basentini, ex capo del Dap (Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria dimessosi nel periodo rovente delle polemiche sulle scarcerazioni dei boss): a rivelarlo è stato lo stesso conduttore, che si dice pronto a presentarsi in tribunale. Giletti rivela: “Citato in giudizio da Basentini“ È un anno particolarmente intenso per il conduttore di Non è l’Arena, impegnato in alcune scottanti inchieste sulla mafia e sulle scarcerazioni dei boss che hanno infiammato il dibattito durante l’emergenza Covid. Ospite della trasmissione In Onda, su La7, Massimo Giletti ha parlato dell’evoluzione del percorso che lo ha visto scontrarsi duramente in diretta ... Leggi su thesocialpost

