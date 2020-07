Martin Scorsese: "Temevo di non uscire vivo dal lockdown" (Di venerdì 17 luglio 2020) Martin Scorsese ha condiviso le riflessioni e la sofferenza provocata dal lockdown e dalla pausa forzata dal lavoro di regista che tanto ama. L'ansia che affligge il regista Martin Scorsese si è moltiplicata durante il lockdown imposto per far fronte all'emergenza sanitaria causata dalla pandemia di coronavirus tanto che il regista temeva di non uscirne vivo. Martin Scorsese ha raccontato la sofferenza provata durante il lockdown in una lunga intervista a La civiltà cattolica in cui rivela: "L'ansia è andata crescendo, e con essa la consapevolezza che avrei potuto non uscirne vivo. Soffro di asma da tutta la vita, e questo virus a quanto pare attacca i polmoni più spesso che ... Leggi su movieplayer

