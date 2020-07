Lucy Hale ha partecipato a una convention sessuale per preparare un ruolo: "È stato selvaggio" (Di venerdì 17 luglio 2020) Nel suo nuovo film Lucy Hale interpreta una giovane disinibita, esperienza che l'ha spinta ad ampliare i suoi orizzonti arrivando a partecipare a una convention sul sesso. Lucy Hale ha rivelato di essere uscita dalla sua confort zone per il suo nuovo ruolo partecipando a una convention sessuale per prepararsi adeguatamente e ammette che È stata un'esperienza selvaggia. In A Nice Girl Like You, la 31enne Lucy Hale interpreta Lucy Neal, ragazza disinibita che decide di stilare una lista di esperimenti sessuali da provare dopo essere stata lasciata dal fidanzato (Leonidas Gulaptis). "Ho letto il copione ed ero talmente imbarazzata che non smettevo di arrossire. Per tutto il tempo ... Leggi su movieplayer

