Gianmarco Saurino nudo sul water in compagnia del gatto, le fan: «Non c'è niente da fare...» (Di venerdì 17 luglio 2020) Gianmarco Saurino conquista le fan su Instagram con uno scatto in bianco e nero e decisamente poco convenzionale. L'attore, fratello del regista Marcello e divenuto noto al grande pubblico con la... Leggi su leggo

francescaRSSN : Mi è bastata vedere una scena dove Gianmarco Saurino smontava un passeggino per accendere in me la voglia di divent… - Modermercury : Ho acceso la TV e c'era Gianmarco Saurino che parlava con Francesca Chillemi e ho cambiato perché non ce la faccio… - woketrashqueenn : @_rainberry_ Gianmarco Saurino per quanto è bravo riuscirebbe ad avere chimica anche con un manico di scopa ma con… - giasausource : Gianmarco Saurino e Marco Mancini sul set di #CheDioCiAiuti6. #ripreseincorso ?? @CheDioCiAiuti_5 #giasau… - gentlemanotellx : @annalisasmusic Gianmarco Saurino?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Gianmarco Saurino Gianmarco Saurino e il suo rito sul set: 'Per recitare meglio sento musica classica' Blasting News Italia Che Dio Ci Aiuti 5/ Anticipazioni 16 luglio: Nico lascia Maria per Ginevra? (Replicq)

Nella prima serata di Rai 1 di oggi, giovedì 16 luglio 2020, andranno in onda due episodi in replica di Che Dio Ci Aiuti 5. Saranno il 15° e il 16°, dal titolo “Attenti al lupo” e “Il linguaggio dei s ...

Che Dio ci aiuti 5 stasera in tv: orario, canale, anticipazioni, episodi, trama

Questa sera su Rai 1 una nuova puntata della serie tv “Che Dio ci aiuti 5“. Stasera in prima serata alle ore 21.25 su Rai 1 andrà in onda un nuovo doppio appuntamento con la suora più famosa della tv.

Nella prima serata di Rai 1 di oggi, giovedì 16 luglio 2020, andranno in onda due episodi in replica di Che Dio Ci Aiuti 5. Saranno il 15° e il 16°, dal titolo “Attenti al lupo” e “Il linguaggio dei s ...Questa sera su Rai 1 una nuova puntata della serie tv “Che Dio ci aiuti 5“. Stasera in prima serata alle ore 21.25 su Rai 1 andrà in onda un nuovo doppio appuntamento con la suora più famosa della tv.