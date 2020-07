Ghost of Tsushima: i tempi di caricamento già brevi in origine lo erano ancora di più (Di venerdì 17 luglio 2020) Uno degli aspetti più impressionanti che probabilmente i giocatori noteranno in Ghost of Tsushima, è il tempo di caricamento, molto rapido nonostante l'incredibile grafica del gioco open-world. Sia che si viaggi lungo la mappa o che si ricominci nel punto in cui veniamo uccisi, tutto lo scenario si carica in pochi secondi.Attraverso un'intervista, il programmatore del motore di gioco Adrian Bentley spiega cos'è stato fatto per consentire il caricamento rapido del gioco. Togliendo i vari tecnicismi, in sostanza il motore di gioco di Sucker Punch è estremamente efficiente, e mantiene la lettura del disco al minimo posizionando i dati in modo molto preciso. In parole povere, praticamente tutte le risorse artistiche utilizzate in Ghost of Tsushima sono pronte e ... Leggi su eurogamer

