Daydreamer, quando finisce in Italia? (Di venerdì 17 luglio 2020) In poco più di un mese, Daydreamer-Le ali del sogno è diventato un vero e proprio successo: dopo l’esordio con 2,8 milioni di telespettatori (20,7% di share), la soap turca in onda nel pomeriggio di Canale 5 ha incontrato il favore del pubblico, che l’ha resa il fenomeno tv di questa estate. Gli ascolti, infatti, sono sempre superiori ai 2,5 milioni, con lo share salito fino al 22%. Merito sicuramente dell’ambientazione, una Istanbul moderna ed affascinante, ma anche del cast giovane e simpatico, in primis Can Yaman, attore già noto al pubblico Italiano, ospitato anche da alcune trasmissioni tv. Man mano che Canale 5 sta mandando in onda Daydreamer, però, gli appassionati si stanno domandando quando finirà la serie tv. A dare qualche indizio ci pensa TvBlog che, con ... Leggi su ascoltitv

Mediaset non manderà in onda tutte le puntate di Daydreamer, la soap turca con Can Yaman, entro settembre, ma deve ancora decidere che farne degli episodi rimanenti di quello che è a breve diventato u ...

Daydreamer Can e Emre divisi da piccoli: cosa è successo? In Daydreamer- Le ali del sogno perché Can ed Emre sono stai divisi da piccoli? Proseguono le vicende della soap turca in onda su Canale 5 nei ...

