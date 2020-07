Città Metropolitana: al via gare per messa in sicurezza istituti (Di venerdì 17 luglio 2020) Roma – La Citta’ Metropolitana di Roma Capitale ha bandito sei gare per l’effettuazione di altrettanti interventi su quattro scuole di Roma, una di Tivoli e una di Colleferro, per un totale di circa 2,2 milioni di euro. Tra il 23 luglio e il 4 agosto la presentazione delle offerte e le sedute di gara. In particolare, gli interventi riguardato il rifacimento delle coperture per l’eliminazione infiltrazioni presso tre istituti di Roma: l’IIS “J. Piaget”, il Liceo Classico “Benedetto da Norcia” e l’IIS “Lucio Lombardo Radice”; il rifacimento dell’impermeabilizzazione delle coperture a terrazzo e di risanamento dei prospetti sia della succursale del Liceo Scientifico “Francesco D’Assisi” di Roma, sia al terrazzo del Liceo ... Leggi su romadailynews

