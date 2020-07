Città dei Motori. MauTo, Mengozzi “Un asset molto importante” (Di venerdì 17 luglio 2020) “Città dei Motori dell’Anci consente di lavorare a livello nazionale sullo sviluppo del potenziale di questo settore. E’ esattamente quello che serve, perchè l’automobile è una parte della nostra storia personale, ma anche una parte della storia del nostro Paese, e può diventare un asset ancora più importante anche a livello economico”. Mariella Mengozzi è da quasi tre anni la direttrice del Museo dell’auto di Torino, l’unico al mondo dove si possa ammirare l’intera evoluzione della storia delle quattro ruote a motore, la collezione infatti parte dalle vetture di fine ‘800 e si conclude con le ultime avveniristiche elettriche, i prototipi e le innovazioni dei centri stile e di ricerca che scelgono spesso il MauTo per esporle ... Leggi su ildenaro

