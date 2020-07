“Chianche è la nostra via del Chianti, non consentiremo la costruzione di un Biodigestore” (Di venerdì 17 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiChianche (Av) – Valeria Ciarambino e i quattro candidati irpini a Chianche per ribadire il no al Biodigestore. Così la candidata del M5s alla presidenza della Regione Campania Ciarambino, oggi ad Avellino per presentare la lista del collegio irpino al teatro Partenio. La capogruppo uscente dei pentastellati in consiglio regionale, accompagnata dai 4 candidati irpini, Carmen Bochicchio, Vincenzo Ciampi, Generoso Testa e Maura Sarno, e dal deputato Michele Gubitosa, si è poi recata a Chianche, per ribadire il no alla realizzazione del Biodigestore. “Le aree interne della Campania non devono essere più il luogo in cui si fa sfruttamento delle risorse naturali, azzerandone le enormi potenzialità di crescita e di sviluppo, come sta avvenendo da troppi anni in Irpinia – ha spiegato la Ciarambino -. Questo territorio ... Leggi su anteprima24

