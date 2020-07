Celli: Morricone testimone messaggio universale (Di venerdì 17 luglio 2020) Roma – “Oggi Roma dedica il suo tempio della musica al maestro Ennio Morricone, un romano che ha reso grande l’Italia nel mondo. E con il linguaggio universale della musica continuera’ a parlare al mondo. Con onore in Aula Giulio Cesare abbiamo celebrato oggi il maestro che ha fatto conoscere la nostra cultura e il nostro cinema, che con le sue canzoni di musica leggera e’ diventato la colonna sonora della vita di ognuno di noi. Il suo lavoro lo ha portato in tutto il mondo, ma e’ a Roma che ha sempre scelto di vivere.” “Lo ricordo per il suo impegno in politica, con il suo amore per la musica ha saputo lavorare perche’ nella formazione dei giovani un ruolo importante fosse riconosciuto proprio alla musica. E’ questo un messaggio che dobbiamo fare nostro e su cui dobbiamo ... Leggi su romadailynews

"Per me è stato come un padre"

"Il maestro Morricone è stato per me un padre spirituale. La sua scomparsa è devastante. Il nostro legame non era solo professionale. La nostra era un’amicizia grande". Il novafeltriese Stefano Cucci, ...

