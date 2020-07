Calciomercato Napoli, secondo Valter De Maggio possono arrivare Rodrigo De Paul e Ciro Immobile (Di venerdì 17 luglio 2020) Valter De Maggio, giornalista di Kiss Kiss Napoli, ha rivelato in queste ore alcuni retroscena di mercato. “Ho saputo che ieri De Laurentiis ha sentito il vice presidente dell’Udinese Stefano Campoccia, posso dire tranquillamente che il club azzurro insegue Rodrigo De Paul, calciatore straordinario, jolly polivalente argentino della compagine friulana. Il vice presidente ai nostri microfoni ha aperto a questa ipotesi. Io posso dire tranquillamente che il Napoli sta trattando il trequartista argentino friulano, al momento c’è distanza tra domanda e offerta, che può essere colmata senz’altro. Il patron azzurro deve soltanto aumentare la cifra per prendere il calciatore dall’Udinese. Ne sono certo, il Napoli prende ... Leggi su calciomercato.napoli

Il vice-presidente dell’Udinese Stefano Campoccia è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per pa ...

