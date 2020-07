Cagliari, i convocati di Zenga per il Sassuolo: non c’è Nainggolan (Di venerdì 17 luglio 2020) In vista della gara di domani in Sardegna tra Cagliari e Sassuolo, il tecnico degli isolani ha diramato la lista dei convocati. Nei 23 rossoblu di Zenga non c’è Nainggolan, out anche Oliva e Pellegrini. Portieri: Rafael, Cragno, Ciocci.Difensori: Mattiello, Klavan, Pisacane, Lykogiannis, Ceppitelli, Faragò, Carboni, Porru, Walukiewicz.Centrocampisti: Rog, Birsa, Nandez, Lombardi, Delpupo, Ladinetti.Attaccanti: Paloschi, Joao Pedro, Pereiro, Ragatzu, Simeone. convocati Sono 23 i rossoblù in lista https://t.co/gNutzGUttS#CagliariSassuolo #forzaCasteddu pic.twitter.com/UzgkNYHWWY — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) July 17, 2020 Foto: profilo twitter personale L'articolo ... Leggi su alfredopedulla

