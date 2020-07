Black Adam: Noah Centineo sarà Atom Smasher (Di venerdì 17 luglio 2020) Noah Centineo farà parte del cast di Black Adam, cinecomic DC spin-off di Shazam. Centineo, che sarà Atom Smasher, reciterà quindi al fianco di Dwayne Johnson, meglio conosciuto come The Rock, in questo nuovo progetto in uscita nel 2021 Centineo, nato a Miami nel 1996, si è presentato al grande pubblico nel 2009 con The Gold Retrievers. Ha al suo attivo diverse pellicole sentimentali per ragazzi e vanta un ruolo nella versione del 2019 di Charlie’s Angels. In Black Adam, Noah Centineo sarà Atom Smasher, personaggio capace di mutare dimensioni e forza. Nel fumetto, Albert Rothstein, questo il vero nome di ... Leggi su tuttotek

