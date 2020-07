Autostrada: 18 luglio previsto traffico da “bollino rosso “ (Di sabato 18 luglio 2020) Palmanova 20 luglio 2019. Autostrada A4. © Foto PetrussiPrevisioni traffico quasi impossibili da fare quest’anno, ma Autovie ci prova ugualmente. Elaborate sulla base dello storico dei flussi, questa volta sono una sorta di proiezione effettuata sull’andamento dei week end di giugno, sugli indicatori provenienti dalle altre Concessionarie e sui periodi tradizionalmente considerati “più caldi” per le vacanze. Il traffico, sulla rete di Autovie Venete è in ripresa ma non è certamente tornato ai livelli pre-lockdown. Sono i dati, come sempre, il metro di misura più preciso: nella settimana compresa fra il 5 e il 12 luglio 2020 e lo stesso periodo del 2019, la differenza è di 8 punti percentuali in meno per quanto riguarda i transiti di mezzi ... Leggi su udine20

