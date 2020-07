Arpal: concorso pubblico per 578 diplomati (Di venerdì 17 luglio 2020) L’Arpal (Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro), ente strutturale attraverso il quale la Regione Puglia esercita le funzioni di incontro tra domanda e offerta di lavoro e garantisce l’erogazione dei servizi per l’impiego, ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione di 578 Istruttori Mercato del Lavoro. Il loro compito sarà quello di erogare i servizi di accoglienza, svolgere colloqui individuali e di gruppo, favorire l’incontro tra domanda e offerta promuovendo i relativi servizi presso i datori di lavoro, ricercare offerte idonee per i lavoratori, gestire i servizi ai cittadini e alle imprese etc. I candidati devono essere in possesso del diploma, devono conoscere l’inglese e gli strumenti informatici, devono avere la cittadinanza italiana, devono godere dei diritti civili ... Leggi su quifinanza

