33enne decapitato e smembrato con una sega elettrica, arrestato ex assistente (Di venerdì 17 luglio 2020) Omicidio a New York. Un imprenditore 33enne è stato decapitato e smembrato con una sega elettrica. Omicidio a New York nella giornata di lunedì 13 luglio 2020. Ad essere ucciso è stato un imprenditore di 33 anni di origine bengalese. Si tratta del fondatore della startup per motociclisti Gokada. Il 33enne è stato trovato nel suo appartamento decapitato e smembrato. L'allarme lanciato dalla sorella A lanciare l'allarme era stata la sorella della vittima che non aveva avuto notizie per un giorno intero. Secondo quanto ricostruito dal Corriere della Sera, per l'ultima volta l'uomo è stato ripreso nell'ascensore seguito dal presunto killer. "Il criminale aveva una valigia ...

