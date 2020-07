Ventimiglia, aumentano i migranti respinti dalla Francia (Di giovedì 16 luglio 2020) Sarebbero un centinaio al giorno, secondo la Caritas. Negli ultimi giorni i controlli effettuati dalla Police Nationale sulla linea diretta a Nizza provocano ritardi e tensioni tra i frontalieri Leggi su tg.la7

Ultime Notizie dalla rete : Ventimiglia aumentano

Riviera24

Sarebbero un centinaio al giorno, secondo la Caritas. Negli ultimi giorni i controlli effettuati dalla Police Nationale sulla linea diretta a Nizza provocano ritardi e tensioni tra i frontalieri ...Calate le code in A10 e in A12 sono adesso aumentate in A26 dove si registrano quattro chilometri tra il bivio A26/Diramazione A7 Milano-Genova e Ovada, in direzione Genova Voltri. Nel frattempo la vi ...