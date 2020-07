Trapani, calciatori hanno messo in mora la società (Di giovedì 16 luglio 2020) Guai in arrivo per il Trapani. Secondo quanto riporta il sito Gsd.it, i giocatori granata hanno deciso stamattina di mettere in mora la società. Sono, infatti, saltati alcuni accordi in merito alla spettanza relativa al mese di aprile e la squadra ha inaspettatamente tirato in ballo questa conclusione alla vigilia della partenza per la trasferta di Pisa. La dirigenza, in base alle normative dettate dalla Federazione, ha effettuato il saldo degli emolumenti al 15 luglio per quanto riguarda le spettanze dei minimi federali di tutti i tesserati (giovani della Primavera, fisioterapisti, staff del mister ) dei mesi di marzo, aprile e maggio e ha pure deciso di operare un certo “allineamento” con tutti i dipendenti, ai quali sono stati pagati gli stipendi di aprile e maggio. I calciatori con stipendi ... Leggi su itasportpress

I giocatori del Trapani calcio hanno deciso stamattina di mettere in mora la società. Sono, infatti, saltati alcuni accordi in merito alla spettanza relativa al mese di aprile e la squadra ha inaspett ...

È una rincorsa in apnea, senza interruzioni e alcuna possibilità di distrazione. Pisa-Trapani (domani, ore 21) è un altro snodo nevralgico, un passaggio fondamentale per dare corpo alle speranze di sa ...

