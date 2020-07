Torino, settima partita consecutiva a segno per Belotti (Di giovedì 16 luglio 2020) L’attaccante del Torino, Andrea Belotti, ha segnato per la settima partita consecutiva nel match contro il Genoa Andrea Belotti, attaccante del Torino, ha segnato per la settimana partita consecutiva contro il Genoa. Il giocatore granata ha realizzato la rete al 90′ portando la propria squadra sul risultato definitivo di 3-0. Nel prossimo match Belotti ha la possibilità di raggiungere Ossola, capace di segnare per otto match consecutivi. L’attaccante ha inoltre la possibilità di agganciare Gabetto nella quarta posizione dei marcatori di tutti i tempi del Torino. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

