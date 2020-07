“The Shoah Party”, la chat degli orrori di due minorenni: pagavano per assistere a torture su bambini nel deep web (Di giovedì 16 luglio 2020) Una vera e propria chat degli orrori quella scoperta dal nucleo investigativo del comando provinciale di Siena, coordinato dalla Procura dei Minori di Firenze. In una stanza di chat denominata The Shoah Party si scambiavano materiale pedopornografico ed esperienze nel deep web. Gli investigatori, nel corso dell’operazione “Delirio” iniziata nell’ottobre 2019, nelle ultime ore hanno scoperto l’esistenza di siti internet presenti nel deep web grazie alle perquisizioni nei confronti di due minorenni piemontesi, un ragazzo e una ragazza di 17 anni. I due minori sono indagati per istigazione a delinquere e pedopornografia. I nostri lettori ci segnalano la notizia riportata ... Leggi su bufale

