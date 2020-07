The Last of Us Parte II ed il crunch: Neil Druckmann ammette di aver 'fallito' nel trovare il giusto equilibrio (Di giovedì 16 luglio 2020) Da qualche settimana i fan di The Last of Us Parte II hanno potuto mettere le mani sul gioco che, prima ancora della sua uscita, ha suscitato un polverone, non solo per quanto riguarda la sua storia, ma per quanto riguarda anche il suo sviluppo.Diversi ex dipendenti avevano accusato Naughty Dog di intraprendere straordinari, costringendo le persone a lavorare persino 100 ore a settimana. Lo studio di sviluppo non ha mai commentato le affermazioni, almeno fino ad oggi. In una recente intervista sul canale di Troy Baker, Neil Druckmann ha speso qualche parola riguardo i periodi di crunch dello studio.Druckmann capisce la reputazione che Naughty Dog ha avuto per la sua cultura sul crunch, affermando persino che Parte di ciò proviene da fonti ... Leggi su eurogamer

